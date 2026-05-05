Maruti Suzuki April sales 2026: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು 2,39,646 ವಾಹನಗಳನ್ನ (ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಸೇರಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.33.29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ.42ಕ್ಕೆಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1,91,122 ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲೆಯ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 1,82,165 ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್) ಪಾರ್ಥೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗವೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 96,725 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 68,244 ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 55,065 ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಗಿಂತ ಶೇ.141.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, Alto ಮತ್ತು S-Presso ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟ 16,066ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Baleno, Swift ಮತ್ತು WagonR ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳು 80,659 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸಾಧನೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.