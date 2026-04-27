Maruti Suzuki Baleno Hybrid: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೈಲೇಜ್' ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ. ಈಗ ಮಾರುತಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿ 'ಬಲೆನೊ'ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
'ಸೀರೀಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಂತಹ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾರುತಿ ತನ್ನದೇಯಾದ 'ಸೀರೀಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ 'ಜನರೇಟರ್' ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ಅನ್ನ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಲೆನೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಮೈಲೇಜ್: ಬಲೆನೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 22-23 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 30 ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹೆಡ್ಸ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ವಾತಾಯನವೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಭಾರತ್ NCAP ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಕಾರನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುತಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಿಂತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲೆನೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಬೆಲೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (ಆನ್-ರೋಡ್) ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುತಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮೊದಲು 'ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಬಲೆನೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರುತಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.