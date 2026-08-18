/Car Price Hike: ಮತ್ತೆ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ; ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Maruti Suzuki Hikes Car Prices: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. Arena ಮತ್ತು Nexa ಎರಡೂ ಮಾರಾಟ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹30,000ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2026ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Baleno ಬೆಲೆ ₹30,000ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ Maruti Suzuki Baleno ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹30,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Baleno ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ನವೀಕರಿಸಿದ Baleno ತರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಫರ್ಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
e Vitara ಬೆಲೆ ₹20,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ
Maruti Suzukiಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV e Vitara ಕೂಡ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆಯ್ದ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹20,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. EV ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಅಥವಾ ಆಮದು ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Jimny ಕೂಡ ₹15,000 ದುಬಾರಿ
ಆಫ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ Maruti Suzuki Jimny ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Jimny ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಡೀಲರ್ಗಳು ನೀಡುವ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಹಿವಾಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ Maruti Suzuki ಮಾದರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
|ಕಾರು
|ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
|Baleno
|₹30,000
|e Vitara
|₹20,000
|Jimny
|₹15,000
|Victoris
|₹10,000
|Invicto
|₹10,000
|Fronx
|₹7,500
|XL6
|₹7,500
|Ertiga
|₹7,500
|Dzire
|₹7,000
|Tour S
|₹7,000
|Swift
|₹5,000
|Brezza
|₹5,000
|Grand Vitara
|₹5,000
|Eeco
|₹5,000
|Alto K10
|₹2,500
|S-Presso
|₹2,500
|Celerio
|₹2,500
|WagonR
|₹2,500
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
Victoris, Invictoಗೆ ₹10,000 ಹೆಚ್ಚಳ
Maruti Suzukiಯ ಹೊಸ SUV ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ Victoris ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು Toyota Innova Hycross ಆಧಾರಿತ Marutiಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ MPV Invicto ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ₹10,000ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ Victoris ಬೆಲೆ ₹10.49 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ವಿವಿಧ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಆಫರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
Fronx, XL6, Ertigaಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ
Nexa ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ Fronx ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹7,500ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. XL6 ಬೆಲೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹5,000ರಿಂದ ₹7,500ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Arena ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ Ertiga ಬೆಲೆಯೂ ₹5,000ರಿಂದ ₹7,500ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ MPV ಆಗಿರುವ Ertigaಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಏರಿಕೆ ತುಸು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Swift, Brezza, Dzireಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ
Maruti Suzukiಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಸ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾರುಗಳಾದ Swift ಮತ್ತು Brezza ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹5,000ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು Dzire ಬೆಲೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹5,000ರಿಂದ ₹7,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ-sensitive ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
Alto K10, WagonR, Celerioಗೆ ₹2,500ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ
ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಕಾರುಗಳಾದ Alto K10, S-Presso, Celerio ಮತ್ತು WagonR ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹2,500ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ entry-level ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ Maruti Suzuki ಕೈಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಜುಲೈ 21, 2026ರಂದು ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹30,000ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಡೀಲರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಫರ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು Nexa ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲರ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?
2026ರ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Maruti Suzuki ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು 1,96,203 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 42% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. Dzire, Wagon R, Ertiga ಮತ್ತು Swift ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Maruti Suzuki ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. Balenoಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹30,000, e Vitaraಗೆ ₹20,000, Jimnyಗೆ ₹15,000 ಹಾಗೂ Victoris ಮತ್ತು Invictoಗೆ ₹10,000ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Fronx, XL6, Ertiga, Dzire ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ Alto K10, S-Presso, Celerio ಮತ್ತು WagonRನಂತಹ entry-level ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹2,500ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್ ನೀಡುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.