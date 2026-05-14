ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ESP, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ABS with EBD ಹಾಗೂ ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕರೆಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Maruti Suzuki Dzire AMT: ಭಾರತದ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ AMT ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಡಿಜೈರ್ ಇದೀಗ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್, ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗಿಯರ್ ಶಿಫ್ಟ್ (AMT/AGS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ AMT ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ₹7.62 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ZXI Plus AMT ಬೆಲೆ ₹9.31 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. VXI AMT, ZXI AMT ಹಾಗೂ ZXI Plus AMT ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ Dzire AMTನಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ Z-Series ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 25.71 kmpl ತನಕ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಜೈರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 9 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ESP, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ABS with EBD ಹಾಗೂ ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕರೆಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Reddit ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ Dzire AMT ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವರು ಇದರ ಸುಲಭ ಚಾಲನೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ SUV ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, Dzire AMT ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.