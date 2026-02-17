English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 17, 2026, 08:18 PM IST
Maruti Suzuki e Vitara: ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ, ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿಸುವವಂತಹ ಕಾರು Maruti Suzuki e Vitara ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ- 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದು ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಕಂಪನಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಕಾರಿನ ದರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 10.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 

ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ NEXA ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 21,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 3.99 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿರವ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 31ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬದಲಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. OEM ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು e Vitara ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ, ಕಂಪನಿ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ Warranty ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ವರೆಗೆ ವಾರೆಂಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರೆಂಟಿ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಾಹನಕ್ಕೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1.40 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

