Maruti Suzuki Solio: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಹನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ MPV ಕಾರುಗಳು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ Maruti Suzuki Solio ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಜೆಟ್ 7 ಸೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಲೀಕ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Maruti Suzuki Solio ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬ ಕಾರಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಎರಡೂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Suzuki Solio ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV ಆಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಎತ್ತರದ ರೂಫ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ವಾಹನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ Solioನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Solio ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ MPV ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲ, ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬಹುಮುಖ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS ಜೊತೆಗೆ EBD, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. Maruti Suzuki ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Ertiga ಮತ್ತು XL6 ಮೂಲಕ MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. Solio ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, Ertigaಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣ Solio ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ Renault Triber ಸೇರಿದಂತೆ ಬಜೆಟ್ MPV ವಿಭಾಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಬಳಕೆಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ Maruti Suzuki ಭಾರತದಲ್ಲಿ Solio ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಲೀಕ್ ವರದಿಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕವೇ ನಿಖರ ಬೆಲೆ, ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಂಜಿನ್, ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, Maruti Suzuki Solio ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ವಿಶಾಲ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು Maruti Suzuki ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ – ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಈ ವಾಹನವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಬಹುದು.