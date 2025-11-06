Wagon R Car Price: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯಾದ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ
ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ 1999ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು 1.1-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿತು. 2006ರಲ್ಲಿ LPG ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನ 2010ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹21 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...
ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್
2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು, ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, EBDಯೊಂದಿಗೆ ABS, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಮೈಲೇಜ್
ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 1.0-ಲೀಟರ್ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು 1.2-ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 1.0-ಲೀಟರ್ ಮಾದರಿಯು 25.19 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರವು 34.05 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.2-ಲೀಟರ್ ಕೆ-ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ 24.43 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹84,349 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ