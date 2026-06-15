Maruti WagonR Flex Fuel: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ WagonR ಮಾದರಿಯ Flex Fuel ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ Maruti WagonR Flex Fuel ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹7.24 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ದರ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ WagonR ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹86,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
Flex Fuel ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು E85 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವನ್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ 85% ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು 15% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಹನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಜನೆ ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಕಾರ, Flex Fuel ವಾಹನಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ತಯಾರಕರನ್ನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ WagonR Flex Fuel ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ WagonR Flex Fuel ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಶೇಷ Flex Fuel ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Flex Fuel ಆವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ WagonR ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ Flex Fuel ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. Flex Fuel ವಾಹನಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಾಹನ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, WagonR Flex Fuel ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.