ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Maruti Suzuki Cars Offers: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಹಾಗೂ MPV ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ Brezza, Grand Vitara, Victoris ಮತ್ತು Invicto ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ₹55,000 ರಿಂದ ₹2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Maruti Suzuki Brezza SUV ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹55,000ವರೆಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. Brezza ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Tata Nexon, Hyundai Venue ಮತ್ತು Kia Sonet ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ Grand Vitara ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1.85 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ₹90,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Maruti Invicto MPV ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು Toyota Innova Hycross ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ MPV ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ Victoris SUV ಮೇಲೂ ₹70,000ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಿಡ್ಸೈಸ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Hyundai Creta ಹಾಗೂ Kia Seltosಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳು ನಗರ ಹಾಗೂ ಡೀಲರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.