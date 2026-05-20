Smart TV Offer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ Samsung, LG, Xiaomi, TCL ಹಾಗೂ VW ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ 4K, QLED ಮತ್ತು Mini LED ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ Samsung 43 ಇಂಚಿನ 4K QLED Smart TVಯನ್ನ ಸುಮಾರು ₹26 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Vision AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ TCL ಕಂಪನಿಯ 55 ಇಂಚಿನ 4K QD Mini LED Google TV ಸುಮಾರು ₹41 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಿನೆಮಾ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. Xiaomi ಕೂಡ ತನ್ನ 55 ಇಂಚಿನ Mini LED Google Smart TVಯನ್ನ ಸುಮಾರು ₹46 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಕಾರಣ ಈ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
LG ಕಂಪನಿಯ 43 ಇಂಚಿನ WebOS Smart TV ಸುಮಾರು ₹27 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡೀಲ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ VW ಬ್ರಾಂಡ್ನ 55 ಇಂಚಿನ 4K QLED Smart TV ಸುಮಾರು ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4K ಮತ್ತು OLED ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ EMI, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.