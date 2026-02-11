English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

EPFO Wage Ceiling: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮತ್ತು ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ವೇತನ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:46 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು EPFO ​​ಮತ್ತು ESIC ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

EPFO Wage Ceiling hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು EPFO ​​ಮತ್ತು ESIC ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಡಿ ವೇತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ-ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದರೊಂದಿಗೆ ESIC ವೇತನ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 21,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಿತಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ? 

ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 21,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ESIC ಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಇಪಿಎಫ್, ಇಎಸ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಇಎಸ್‌ಐಸಿ 21,000 ರೂ. ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ? 

 

