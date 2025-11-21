English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ : ಒಂದೇ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ

ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ : ಒಂದೇ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.  ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 21, 2025, 09:06 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ
  • ಶೇ.0.52 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು

ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ : ಒಂದೇ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ

ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (MCX) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.  ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.

MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ :
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,085 ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.0.52 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇಟಾ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: 1,22,710/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: 1,12,484/10 ಗ್ರಾಂ
ಬೆಳ್ಳಿ: 1,52,140/ಕೆಜಿ

20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,200% ಏರಿಕೆ :
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದ್ದು, 2005 ರಲ್ಲಿ 7,638 ರೂ.ಯಿದ್ದ ಬೆಲೆ 2025 ರಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ) 1,25,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವು 56% ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPFO: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..! ಮೂಲ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು :

ಮುಂಬೈ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,480/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,273/10 ಗ್ರಾಂ

ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನ: 1,22,141/10 ಗ್ರಾಂ
ಬೆಳ್ಳಿ : 1,51,950/ಕೆಜಿ

ದೆಹಲಿ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,200/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,017/10 ಗ್ರಾಂ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,250/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,063/10 ಗ್ರಾಂ

ಅಹಮದಾಬಾದ್ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,580/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,365/10 ಗ್ರಾಂ

ಬೆಂಗಳೂರು :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,580/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,365/10 ಗ್ರಾಂ

ಹೈದರಾಬಾದ್ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,680/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,457/10 ಗ್ರಾಂ

ಚೆನ್ನೈ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,22,670/10 ಗ್ರಾಂ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1,12,448/10 ಗ್ರಾಂ

