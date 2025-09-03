English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೆಗಾ ಉಡುಗೊರೆ...! 175 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ...!

ಪ್ರಸ್ತುತ 28% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಸೋನಿ, ಎಲ್‌ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 3, 2025, 10:42 AM IST
  • ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ
  • ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ
  • ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ : ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ!
camera icon7
Lakshmi Narayana Yoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ : ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ!
ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
camera icon10
Gold price
ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ
camera icon9
Shruthi daughter
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ
ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಉಪಯುಕ್ತವಿದು
camera icon7
Home Loan EMI
ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಉಪಯುಕ್ತವಿದು
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೆಗಾ ಉಡುಗೊರೆ...! 175 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ...!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. 175 ಬಗೆಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿವಿ, ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಒದಗಿಸುವುದು, ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:

ಪ್ರಸ್ತುತ 28% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಸೋನಿ, ಎಲ್‌ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ:

ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ, ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ:

ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 12-18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಜವಳಿ ವಲಯದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆ:

4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 28% ರಿಂದ 40% ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದು, ಸೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ 50% ತಲುಪಬಹುದು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಓಟದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ:

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ:

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3-4 ರಂದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿವೆ.

 

About the Author
GSTTax reformsGST reformsGST cutsTax on shampoos

Trending News