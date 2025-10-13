ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಸರಿಸಿ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಬಂಗಾರ : ಮತ್ತೆ 77,700 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನ

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 76,162 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಈಗ 1,21,525 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವು 4,571 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,64,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕದಂಥಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿವೆ. ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,000 ರಿಂದ 77,700 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. PACE 360ರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಏರಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
2011, 2020 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆಗ ಚಿನ್ನವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ನಂತರ ಕುಸಿಯಿತು. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಶಟ್ ಡೌನ್ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು. 2013 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ಶಟ್ ಡೌನ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ, ಚಿನ್ನವು 2–3% ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : RBI ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 30-35% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. 2008 ಮತ್ತು 2011 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 45% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 77,700 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.