ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ (ಪಿಎಸ್‌ಬಿ) ಹೊಸ ಮೆಗಾ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:05 AM IST
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ವಿಲೀನ! ಖಾತೆದಾರರ ಹಣದ ಕಥೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

Bank merger: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ (ಪಿಎಸ್‌ಬಿ) ಹೊಸ ಮೆಗಾ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಒಬಿ), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಬಿಐ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ), ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಬಿಒಎಂ) ಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಫ್‌ವೈ 27 ರಲ್ಲಿ (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026-27) ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಒ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 'ಚರ್ಚೆಯ ದಾಖಲೆ'ಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಬಲವಾದ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2017 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ, 10 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  GST ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು!

'ಚರ್ಚೆಯ ದಾಖಲೆ' (Record of Discussion) ಎಂದರೇನು?

'ಚರ್ಚೆಯ ದಾಖಲೆ' ಎನ್ನುವುದು ಆಂತರಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀತಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ (ಪಿಎಂಒ) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

