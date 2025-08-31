Meta job offers indo-americn techie
: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ (Facebook) 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 23 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಈಗ ಮೆಟಾದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೋಜ್ ಟೂಮು ತಮಗೆ 400,000 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಟೂಮು, ʼಮೆಟಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿʼ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ತನಗೆ $400,000 ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಟೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರ್ಗಾಗಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಅಮೆಜಾನ್ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಜೆನ್ಝಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮನೋಜ್ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಟೂಮು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಮನವು ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕೃತಕ ನರಮಂಡಲಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೋಜ್
AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಮನೋಜ್ ಈ ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನಂತಹ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಇದಲ್ಲದೆ AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಕಾಲೇಜು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಮನೋಜ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ AI ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ನಂತರ ಮೆಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು.