English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!!‌

ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೋಜ್ ಟೂಮು ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. 23 ವರ್ಷದ ಜೆನ್‌ಝಡ್ ಟೆಕ್ಕಿ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:28 AM IST
  • ಮೆಟಾ 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದೆ
  • ಮೆಟಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
  • ಇಂಡೋ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಮನೋಜ್ ಟೂಮು ಹಿಂದೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು

Trending Photos

ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
camera icon7
Nivetha Thomas Latest Photos
ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..
camera icon8
deepika padukone first salary
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..
ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ
camera icon11
Women Lifestyle
ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
camera icon8
Lunar eclipse 2025 Lucky Zodiac sign
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!!‌

Add Zee News as a Preferred Source

Meta job offers indo-americn techie

: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ (Facebook) 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 23 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಈಗ ಮೆಟಾದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೋಜ್ ಟೂಮು ತಮಗೆ 400,000 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಟೂಮು, ʼಮೆಟಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿʼ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ತನಗೆ $400,000 ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಟೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರ್‌ಗಾಗಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹14,325 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಅಮೆಜಾನ್ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಜೆನ್‌ಝಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮನೋಜ್‌ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್‌ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಟೂಮು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಮನವು ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕೃತಕ ನರಮಂಡಲಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bank Holiday: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಬಂದ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು: RBIನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೋಜ್

AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಮನೋಜ್ ಈ ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್‌ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಇದಲ್ಲದೆ AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್‌ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಕಾಲೇಜು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಮನೋಜ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಮಷಿನ್‌ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ AI ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ನಂತರ ಮೆಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು.

About the Author
MetafacebookMachine LearningSoftware EngineerAI and Machine Learning

Trending News