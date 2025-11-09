English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Amla Cultivation: ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಈ ಬೆಳೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರೆ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 9, 2025, 01:46 PM IST
  • ಈ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಅದರ ಹಣ್ಣು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಇದರಿಂದ ಜಾಮ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಪೌಡರ್ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು

ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಬೆಳೆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ

Amla Cultivation: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುಷ್ಕರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (ಆಮ್ಲಾ) ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ್‌ನ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವು ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಅದರ ಹಣ್ಣು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್, ಜಾಮ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಪೌಡರ್ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುಷ್ಕರ್‌ನ ರೈತರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಷಿಯು ಅಲ್ಪ ಶ್ರಮ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫಲ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕ ರೈತರ ಆದಾಯದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿಸಿದೆ.

