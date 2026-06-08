Share Market Outlook: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ (Middle East) ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಯುಎಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ (US-Israel-Iran War) ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ನಷ್ಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 290 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (1.24% )ಕುಸಿದು 23,076.65 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 840 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ 1.13% ಕುಸಿದು 73,403.06 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.. ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಲೆ Nifty50 23,123 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 73,524.26 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ?
ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವೇ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸುಮಾರು 23,300-23,700 ರ ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 6 ರ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ50, 23,366 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಕಳೆದ ವಾರವಿಡೀ 74,000–74,300ರ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 8) ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಕ್ತಪಾತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಆಗಲಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದರೂ, ಆಟೋ, ಏವಿಯೇಷನ್, ಓಎಂಸಿ, ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII) ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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