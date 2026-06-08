Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /Stock Market Outlook: ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ! ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

Stock Market Outlook: ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ! ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

Share Market Prediction: ಇದೀಗ ಜೂನ್‌ 8 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೂಡ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:40 PM IST
Stock Market Outlook: ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ! ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG; ಗಿಲ್‌, KL ರಾಹುಲ್‌ ಶತಕ.. 3 ದಿನ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ 300 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!
IND vs AFG27 min ago
2
karnataka news live updates today29 min ago
3
iran war impact on stock market56 min ago
4
Things you should not hide from your partner1 hr ago
5
Satish Jarkiholi1 hr ago