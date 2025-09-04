English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ GST ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ದರದ ಪಟ್ಟಿ

GST 2.0 cuts prices list : ನಿನ್ನೆ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST council meeting) ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 4, 2025, 05:09 PM IST
    • ನಿನ್ನೆ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
    • ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಈ ಪೈಕಿ ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Trending Photos

New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ &quot;ಕನ್ನಡದ ನಟ&quot; ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
camera icon6
kiccha sudeep
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ "ಕನ್ನಡದ ನಟ" ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ!!
camera icon5
Baba Vanga Predictions
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ!!
Parivartini Ekadashi: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon6
Parivartini Ekadashi
Parivartini Ekadashi: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಹೊಸ GST ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ದರದ ಪಟ್ಟಿ

GST free items list : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GSTಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವು ಹಾಲಿನ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಅಮುಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:New GST Rates: ಮದ್ಯದ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತಾ GST ಕೆಂಗಣ್ಣು..! ಅಯ್ಯೋ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ರಿಂದ ರೂ. 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

milkGST freeModi governmentMilk Price Cheapergst on milk

Trending News