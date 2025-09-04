ಹೊಸ GST ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ದರದ ಪಟ್ಟಿ

GST free items list : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GSTಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಹಾಲಿನ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಅಮುಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:New GST Rates: ಮದ್ಯದ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತಾ GST ಕೆಂಗಣ್ಣು..! ಅಯ್ಯೋ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ರಿಂದ ರೂ. 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.