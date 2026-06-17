MINI Countryman C launched in India: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ MINI, ತನ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ MINI Countryman C ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ₹47.50 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದೀಗ ಈ ವಾಹನವನ್ನ BMW ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ (Assemble) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
MINI Countryman C ಭಾರತದಲ್ಲಿ Favoured Pack ಎಂಬ ಒಂದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಿತ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾಹನದ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೂಲಕ MINI ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ TwinPower Turbo ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 156 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 240 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 7-ಸ್ಪೀಡ್ Steptronic ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 212 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15.92 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಗಾತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ MINI ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 4,447 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,843 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,661 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 505 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದು, ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಮಡಚಿದರೆ ಅದು 1,450 ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ MINI ತನ್ನ ಹೊಸ “Charismatic Simplicity” ತತ್ವವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಕ್ಟಗನಲ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಅಗಲವಾದ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. British Racing Green, Smokey Green, Nanuq White, Slate Blue ಮತ್ತು Chilli Red ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 240 ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. MINI Operating System 9 ಆಧಾರಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ “Hey MINI” ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ Apple CarPlay, Android Auto, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯೂ MINI Countryman C ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ Euro NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, Level-1 ADAS, ಫ್ರಂಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. BMW ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ MINI Countryman C ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.