RBI ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್:ಈಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್; ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೀಳುವುದು ದಂಡ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಯಾಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ, ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ರೂ.ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿತಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಹೊಸ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಂತರ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
25000 ರೂ.ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ :
ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದಂಡವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ 6% ಅಥವಾ ರೂ.600 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿ ಹೀಗಿತ್ತು:
> ನಗರ ಶಾಖೆಗೆ 10,000 ರೂ.
> SEBI ನಗರ ಶಾಖೆಗೆ 5,000 ರೂ. (ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ)
> ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗೆ 2,500 ರೂ. (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ)
ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ :
ಅರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ :
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAB) ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಿತಿ 10,000 ರೂ.ಆಗಿತ್ತು. ಅರೆ-ನಗರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAB) ಅನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು 10,000 ರೂ.ಆಗಿದೆ.