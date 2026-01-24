English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SBIನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು EMI ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರು ಲೋನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲಗಳನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಕೇವಲ 8.7 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:36 PM IST
  • SBIನಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
  • ಕಾರು ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
  • ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.8.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌

SBIನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು EMI ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

SBI Car loan: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ GST ದರವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದರಡಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಈಗ 28% ಬದಲಿಗೆ 18% GSTಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನಡೆ: ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ

10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇರಬೇಕು?

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರು ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಕೇವಲ 8.7 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ರೂ. ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 48 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 25,000 ರೂ. ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವು 25,000 ರೂ. x 48 = 12,00,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Jio Plan: ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಯೋದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ಎಷ್ಟು?

ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.8.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 20,613 ರೂಪಾಯಿಗಳ EMI ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಸರಿಸುಮಾರು 31,660 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗರಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15,937 ರೂ.ಗಳ ಇಎಂಐ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

