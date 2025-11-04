ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹೀಗಿದೆ

ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಗ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದೊಳಗೆ, ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಗ 1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 19,900 ರೂ. ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ 765 ರೂ. ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗೆ 96 ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಂತ 2 ರಲ್ಲಿ, ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 23,400 ರೂ., ದಿನಕ್ಕೆ 900 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 113 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಂತ 3 ರ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 24,100 ರೂ., ದಿನಕ್ಕೆ 927 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 116 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವರ್ಗ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಸಿಕ 17,550 ರೂ. ವೇತನ, ದಿನಗೂಲಿ 675 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ದರ 84 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಂತ 2 ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 21,000 ರೂ., ದಿನಕ್ಕೆ 808 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 101 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಂತ 3 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಸಿಕ 21,700 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದರಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 835 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 104 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವರ್ಗ-3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 16,250 ರೂ., ದಿನಕ್ಕೆ 625 ರೂ. ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-1 ಗಂಟೆಗೆ 78 ರೂ. ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲೆವೆಲ್-2 ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 19,800 ರೂ., ದಿನಕ್ಕೆ 762 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 95 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಲೆವೆಲ್-3 ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,450 ರೂ., ದಿನಕ್ಕೆ 787 ರೂ. ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 98 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.