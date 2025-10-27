ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ! 90% ಜನರು ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲೇ...

Physical gold: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಇದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ!
ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಭರಣಗಳಾಗಲಿ, ಚರಾಸ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ, "ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ನೀವು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗಮನಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ.
ಸವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಲಾಭ, GST ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು ₹1.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ₹1.18 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ₹4,000 ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹0.5-₹2 (ಕೆಜಿಗೆ ₹500-₹2,000) ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ/ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್.. ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಸವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಲಾಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 10 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಕರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಸವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಆಭರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದರೂ ನೀವೇ ಶ್ರೀಮಂತರು!
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ (ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ನಂತಹವು) ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)