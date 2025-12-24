English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌..! ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚಿತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆ

Mobile recharge plans price increse : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸಲು ಸಹ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 24, 2025, 07:42 PM IST
    • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿವೆ.
    • ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.
    • ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಿವೆ.

ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌..! ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚಿತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಿವೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಲಿವೆ. ಸುಂಕದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 16 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು 2026 ರ ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ 5G ಯೋಜನೆ ರೂ. 319 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 419 ಆಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ. 100 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋದ ಮೂಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 299 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 359 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 349 ರಷ್ಟಿರುವ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ 5G ಯೋಜನೆ ರೂ. 429 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ!

ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆಗಳು : ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ.340, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ.419 ಆಗಲಿದೆ. 56 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂ.579 ರಿಂದ ರೂ.699 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ : ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಜಿಯೋ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶೇಕಡಾ 20 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ, ಇದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

