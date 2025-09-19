English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PMSBY: ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ..! ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ 2 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ.

PMSBY Scheme: ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:34 AM IST
PMSBY Scheme: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಬಾರಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY) ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇ 9, 2015 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಶರತ್ತು ಎಂದರೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

PMSBY ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನರು ಈ ವಿಮೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡೆಬಿಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆರವು.

PMSBY ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೇ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price Today: ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ, ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

ನೀವು ಇನ್ನೂ PMSBYಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 

PERSONAL FINANCEPM Narendra ModiPM Suraksha Bima YojanaINSURANCEಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ

