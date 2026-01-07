Good News For Senior Citizens: ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ, 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡೂ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಬರ್ಬರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಹಕ ಧನಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದ್ದು ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ (Ayushman Bharat Yojana) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ – ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (PM-JAY)ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Ayushman Bharat) ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Ayushman Bharat) ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ.
ಈಗ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60–79 ವರ್ಷಗಳು) 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಂದರೆ 80 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಜೀವಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
