Money making idea ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ 15ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ 15ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ

Money making ideas: ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣಗಳಿಸುವ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೇ ಇರಲಿಆದರೂ ನೀವು 15ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 9, 2026, 11:15 AM IST
Money making ideas: ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಾಸಿಕ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 15ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು SIP ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳಾದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಹೇಗಿದೆ?

ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ SIP ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ SIP ಅನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ SIP ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದಂತೆ, SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 3,000 ರ SIP ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SIP ಮೂಲಕ ಈ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಲಾಭವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೊದಲ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ SIP ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 9.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 15-16 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೊದಲ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂಪಾಯಿ 10.5 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 12ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರೂ. 13.8 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 3,000 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ SIP ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನೀವು 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ  ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾದರೂ ಸಹ SIP ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ SIP ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ​​ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಅಗ್ಗದ EMI ನೀಡುತ್ತದೆ

