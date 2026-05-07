Money Saving Tips: ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿತಾಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ, ಚಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ OTT, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಿಮ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು.
ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಬದಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 50-30-20 ನಿಯಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ, ಶೇ.30ರಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚು ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.