ಬಂಪರ್ ಆಫರ್.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಗೆ 1,95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋನಸ್..!

ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 6,394 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 4,034 ಕೋಟಿ ರೂ. ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2,360 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.

Last Updated : Sep 22, 2025, 02:54 PM IST
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
  • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು,
  • ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ವಿವರಗಳು:

ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ 6,394 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4,034 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2,360 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಲಾಭದ 34% ಅಂದರೆ 819 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಹಂಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 1,95,610 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೋನಸ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ:

ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ 5,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರೇಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗರೇಣಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಾಭದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರು ಅವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋನಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Singareni BonusTelangana bonus newsSingareni workers bonusTelangana Dasara giftSingareni coal mines

