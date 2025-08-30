ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ 3.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ : ವೇತನವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ

ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಂತ್ರಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ 2.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 650 ಹೊಸ ಹಬ್ಬದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ :
ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡಾ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದು ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಡೆಲಿವೆರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆಜಾನ್ 12 ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 6 ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮಿಂತ್ರಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್ :
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಿಂತ್ರಾ ಅದರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ :
ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 20-25% ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬೇಡಿಕೆ 53% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಂತಹ ಟೈಯರ್ -2 ನಗರಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (40%) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಗೋದಾಮಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು (20%), ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು (15%), ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (10%) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞರು (8%) ರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ವೇಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ.