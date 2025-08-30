English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ 3.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ : ವೇತನವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಂತ್ರಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:52 AM IST
  • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ
  • ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ
  • ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇಮಕಾತಿ

ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ 3.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ : ವೇತನವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ

ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಂತ್ರಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ 2.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 650 ಹೊಸ ಹಬ್ಬದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?

ಅಮೆಜಾನ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ : 
ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡಾ ಈ ಬಾರಿ  ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  ಅದು ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಡೆಲಿವೆರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆಜಾನ್ 12 ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 6 ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮಿಂತ್ರಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್ : 
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಿಂತ್ರಾ ಅದರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ :
ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 20-25% ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬೇಡಿಕೆ 53% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ಜೈಪುರ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಂತಹ ಟೈಯರ್ -2 ನಗರಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ..!

ಟೀಮ್‌ಲೀಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (40%) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಗೋದಾಮಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು (20%), ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು (15%), ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (10%) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞರು (8%) ರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ವೇಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

