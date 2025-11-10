English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಳೆಯುವುದು ದುಬಾರಿ ಕಾರಿಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ

Most expensive car number plate in India : ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ನಂಬರ್‌ಪ್ಲೇಟ್‌ ಅಷ್ಟೇನು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾರತದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ದುಬಾರಿ ಕಾರ್‌ ನಂಬರ್‌ಪ್ಲೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:51 PM IST
  • ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಳೆಯುವುದು ದುಬಾರಿ ಕಾರಿಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ

Most expensive car number plate in India : ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ನಂಬರ್‌ಪ್ಲೇಟ್‌ ಅಷ್ಟೇನು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾರತದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ದುಬಾರಿ ಕಾರ್‌ ನಂಬರ್‌ಪ್ಲೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ, ಅದೂ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವೇಣು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರುಸ್‌ಗಾಗಿ KL 07 DG 0007 ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು 45.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಶಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ '007'. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 34 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸಾಗಣೆದಾರ ಆಶಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ 007 ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಶಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಳ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
 

