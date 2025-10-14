ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಇದು : ಈ ಕಾಸ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಲ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ದಿನವೇ ಸಾಗದು. ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಹೀರುತ್ತಾ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರು ಕೂಡಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಎನ್ನುವುದೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 600 ರೂಪಾಯಿ.
ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಸಿವೆಟ್. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿವೆಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯ ಹೆಸರು ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಚೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ಈ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿವೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? :
ಸಿವೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಮ್ ಸಿವೆಟ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಿವೆಟ್ನಂತಹ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಸಿವೆಟ್ ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಿವೆಟ್ಗಳ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಕಸ್ತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿವೆಟೋನ್ ಎಂಬ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
