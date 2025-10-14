English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಇದು : ಈ ಕಾಸ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಲ

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:43 PM IST
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಕಾಫಿಯ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 600 ರೂಪಾಯಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ದಿನವೇ ಸಾಗದು. ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಹೀರುತ್ತಾ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರು ಕೂಡಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಎನ್ನುವುದೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ.  ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಈ ಕಾಫಿಯ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 600 ರೂಪಾಯಿ.  

ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಸಿವೆಟ್. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿವೆಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯ ಹೆಸರು ಕೋಪಿ ಲುವಾಕ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಚೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ಈ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : RBIನಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್!‌ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌

ಸಿವೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? : 
ಸಿವೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಮ್ ಸಿವೆಟ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಿವೆಟ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಸಿವೆಟ್ ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಿವೆಟ್‌ಗಳ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಕಸ್ತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿವೆಟೋನ್ ಎಂಬ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

