  ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದರೂ ನೀವೇ ಶ್ರೀಮಂತರು!

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 27, 2025, 12:06 PM IST
most expensive mineral: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಈ ಕನಸನ್ನು ನಿಜಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಒಂದು ಖನಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ — ಅದು ಜೇಡೈಟ್ (Jadeite). ಈ ಖನಿಜದ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಒಂದೇ ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕೋಟಿ ಪತಿಯಾಗಬಹುದು!

ಜೇಡೈಟ್ ಎಂದರೇನು?
ಜೇಡೈಟ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜ. ಅನೇಕರು ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕೇಳಿರಲಾರರು. ಆದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಯಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜೇಡೈಟ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹26.35 ಕೋಟಿ! ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 0.2 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಜೇಡೈಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,317 ಕೋಟಿ! ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ.

ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜ?
ಜೇಡೈಟ್ ಖನಿಜವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಖನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇಡೈಟ್ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಜೇಡೈಟ್‌ನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ?

ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ?
ಜೇಡೈಟ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪವನ್ನು “ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಜೇಡ್ (Imperial Jade)” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇಡೈಟ್ ಅತೀ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ — ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಂತೆಯೇ, ಚೀನಾದ ಜನರು ಜೇಡೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜೇಡೈಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಖನಿಜದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇಡೈಟ್ ಕೂಡ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹8.78 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ — ಅಂದರೆ ಅಗ್ಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ದುಬಾರಿ!

ಜೇಡೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಭರಣಗಳು, ಕಿರೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇಡೈಟ್ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇಡೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಜೇಡೈಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜೇಡೈಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವಾಗ GIA (Gemological Institute of America) ಅಥವಾ NGTC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸೋಥೆಬೀಸ್ (Sotheby’s), ಕ್ರಿಸ್ಟೀಸ್ (Christie’s) ಮುಂತಾದ ಹರಾಜು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ — ₹50,000 ರಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ.

ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (1975–2025) ಜೇಡೈಟ್ ಬೆಲೆಗಳು 90 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (CAGR) ಶೇಕಡಾ 9.42. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2025–2035) ಇದು ಇನ್ನೂ 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ₹2.5 ಲಕ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷಾವರ್ಷದ ಏರಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 7 ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೇಡೈಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಜೇಡೈಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ $50 ಬಿಲಿಯನ್ (₹4.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ, ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೋಸಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
 

