Coca plant: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯವೆಂದರೆ ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪೊದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಳೆಯ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಕೇನ್ ಎಂಬ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬೆಳೆಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಫೀಮು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೋಕಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತೆ ₹25 ಲಕ್ಷ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆದರೆ, ಈ ಕೋಕಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಳೆ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: 5 ಪಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ!