  • Kannada News
  • Business
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರ

African Blackwood: ಈ ಮರ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು...  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 17, 2025, 10:53 PM IST
  • ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ.
  • ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರ

African Blackwood: ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 18,000 ರಿಂದ ರೂ. 25,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರವಿದೆ. ಈ ಮರವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಡಾಲ್ಬರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲನೋಕ್ಸಿಲಾನ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Variable DA Hike News: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸಣ್ಣ, ಬಹು-ಕಾಂಡದ ಮರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಮರಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಕೊಯ್ಲು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು 40 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಟಾಂಜಾನಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

