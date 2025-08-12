English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ :ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದೇ ಒಂದೇ ರೈಲು, ಆದರೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಟೇಶನ್

Mountain-Peak Railway Station : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 12, 2025, 03:05 PM IST
  • ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಜಾಲ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ
  • ಸುಮಾರು 7349 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • 7046 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ

Trending Photos

ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
camera icon6
Gold price
ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ
camera icon15
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
camera icon10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
8000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ :ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದೇ ಒಂದೇ ರೈಲು, ಆದರೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಟೇಶನ್

ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುಮಾರು 7349 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಒಡಿಶಾದ ಬನ್ಸ್ಪಾನಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಇದು ಕೇವಲ 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ, ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹೌರಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, 23 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 7046 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕೈಗೆಟಕುವಂತಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ : 
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಘುಮ್, ಇದು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7407 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ:ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದು

150 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದು :
1879 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ನಡುವೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘುಮ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡಾ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.   

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ : 
ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು 14 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲ್ಪೈಗುರಿಯಿಂದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ  ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಘುಮ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಾಳೆಯಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ  : 
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಟಿಬೆಟ್‌ನ ತಂಗುಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ. 16627 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.  

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾಸ್ಕ್ :  
ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ, ಕ್ವಿಂಗ್ಹೈ-ಟಿಬೆಟ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಮಾನಗಳಂತೆ, ರೈಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿವೆ. 

indian railwayMountain Peak Railway Stationrailway stationTrain Station

Trending News