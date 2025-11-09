English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌! 10,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್‌ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

Mavalli Tiffin Rooms: ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 9, 2025, 09:51 AM IST
  • 1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರದ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು
  • ಓರ್ಕ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ₹10,000 ಕೋಟಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 9 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌! 10,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್‌ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

Mavalli Tiffin Rooms: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ದೃಶ್ಯ ಅನನ್ಯ. ಉಕ್ಕಿನ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯ ಪರಿಮಳ, ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳ ಸುವಾಸನೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಟಿಆರ್ (ಮಾವಳ್ಳಿ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್) ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂದು ದೇಶದ ಅಡುಗೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
1924ರಲ್ಲಿ ಮೈಯಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು “ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್” ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 1960ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಗಡಿ “MTR” ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿತು. ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ, ನೈಜ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು—ಇವುಗಳೇ MTR ನ ಮೂಲ ಆಧಾರಗಳು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಯರ್‌

1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರದ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಅವರು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ “ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ” ಮತ್ತು “ಖಾರಾ ಬಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್” ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡು MTR ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರ! ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ..

2007ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಓರ್ಕ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು MTR ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ₹353 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಓರ್ಕ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು MTR ನ ಭಾರತೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತು. “ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನೂ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನೂ” ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಇಂದು MTR ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 32 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದುಬೈ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಲಂಡನ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ MTR ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇಂದಿನ ಓರ್ಕ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ₹10,000 ಕೋಟಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 9 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. FY25ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ₹2,445 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ₹256 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ಕ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ₹1,667 ಕೋಟಿಯ IPO ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಷೇರುಗಳು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ತೆರೆದವು. ಕಂಪನಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಓರ್ಕ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಕೇವಲ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ.

