ಹಣ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಬೇರ! ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಮುಖೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ

Mukesh Ambani: ಮುಖೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 25, 2025, 09:55 AM IST
  • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ.
  • ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಣ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಬೇರ! ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಮುಖೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ

Mukesh Ambani: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಬಾನಿ ಆದಾಯದ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 28.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅಂಬಾನಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ.

ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಾವಲುಗಾರನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ-ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುಖೇಶ್-ನೀತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ.

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಆಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಜೊತೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಶಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಎಂದು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಭ್ಯರಾಗಿರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿತಿ ಮೀರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

