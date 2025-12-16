Mukesh Ambani: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ದೇಶದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ತೈಲ–ಅನಿಲ, ರಿಟೇಲ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ Z ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಬಾನಿಯವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹14,536 ರಿಂದ ₹55,869 ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುದ್ದೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ‘ಆಂಟಿಲಿಯಾ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. 27 ಮಹಡಿಗಳ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್, ಈಜುಕೊಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.