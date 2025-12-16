English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mukesh Ambani: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:04 PM IST
Mukesh Ambani: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ದೇಶದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌, ತೈಲ–ಅನಿಲ, ರಿಟೇಲ್‌, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ Z ಪ್ಲಸ್‌ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS ಪಿಂಚಣಿ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಬಾನಿಯವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹14,536 ರಿಂದ ₹55,869 ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುದ್ದೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ‘ಆಂಟಿಲಿಯಾ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. 27 ಮಹಡಿಗಳ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌, ಈಜುಕೊಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

