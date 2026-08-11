/ಅಪ್ಪ ಕುಬೇರನೇ ಆದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ʼಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿʼ ಇಷ್ಟೇನಾ? ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $99.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ʼಪಾಕೆಟ್ ಮನಿʼ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಸಹ ಶಾಕ್ ಆಗಬಹುದು.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ:
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾದ ಮಿಲೇನಿಯರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಬೇರ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೇನು ಕಡಿಮೇನಾ? ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಆದರೆ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಾದರೂ, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿನ ಅಹಂಕಾರ ಬರದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ʼಪಾಕೆಟ್ ಮನಿʼ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.
₹5 ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ:
ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು 2011 ರಲ್ಲಿ ಐ ದಿವಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮೂವರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ₹5 ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀನು ಅಂಬಾನಿ ಮಗನೋ..? ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮಗನೋ..?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, "ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ 5 ರೂ. ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ." ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅನಂತ್ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು 10 ರೂ. ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿನಗೇಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕವನು ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಿಂದ ₹5 ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಗುತ್ತಾರೆ. ʼನೀನು ಅಂಬಾನಿ ಮಗನೋ..? ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮಗನೋ..?ʼ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖೇಶ್ಗೆ ನಗದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
₹5 ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಗೆಗಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುಬೇರನಂತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರೂ ಸಹ ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.