ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಷೇರು.. ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹78 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ!!

Multibagger Stocks: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂಗಮೈಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಭರ್ಜರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 10%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3491.80 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಷೇರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಈ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಗರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀಡಿತು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 78 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ
ತಂಗಮಯಿಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಷೇರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಸುಮಾರು 89.37 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 1,118 ಷೇರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ತರುವಾಯ ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯು 1:1 ಬೋನಸ್ ಷೇರು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಷೇರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ 2,236ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇಂದು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆ 3,491.80 ತಲುಪಿದೆ. ಈ 2,236 ಷೇರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 78.07 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಬಲವಾದ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 6.31% ಅಥವಾ 200.25 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3374.65 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3,491.80 ರೂ.ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 4,138.15 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ 1,526.45 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
