  Kannada News
  Business
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಷೇರು.. ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹78 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ!!

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಷೇರು.. ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹78 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ!!

ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು 6.31% ಅಥವಾ 200.25 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3374.65 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಗರಿಷ್ಠ 3,491.80 ರೂ.ಆಗಿತ್ತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 6, 2026, 07:13 PM IST
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್‌ ಷೇರು
  • ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು 78 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಈ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Multibagger Stocks: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂಗಮೈಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಭರ್ಜರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 10%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3491.80 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಷೇರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಈ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಗರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀಡಿತು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 78 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ತಂಗಮಯಿಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಷೇರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಸುಮಾರು 89.37 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 1,118 ಷೇರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ

ತರುವಾಯ ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯು 1:1 ಬೋನಸ್ ಷೇರು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಷೇರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ 2,236ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇಂದು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆ 3,491.80 ತಲುಪಿದೆ. ಈ 2,236 ಷೇರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 78.07 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಬಲವಾದ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 6.31% ಅಥವಾ 200.25 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3374.65 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3,491.80 ರೂ.ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 4,138.15 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ 1,526.45 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು.. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Thangamayil jewelleryMultibagger StockInvestmentmultibaggerStock

