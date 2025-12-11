ಜನವರಿ 1 ರ ಮೊದಲು ಈ 4 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೇ ಹೋದರೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ

2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಡುವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
1. ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ :
ನೀವು 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 5000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
2. ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ :
ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ :
10,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2025 ರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಕಂತನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ..
4. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು :
ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.