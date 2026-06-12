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ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ NARCL! ಝೀ ಮೀಡಿಯಾದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು


NARCL Case: 'ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ NARCL ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ZEE ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:21 PM IST
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ NARCL! ಝೀ ಮೀಡಿಯಾದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು

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Prajwal B

Prajwal B

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NARCL Case: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ NARCL! ಝೀ ಮೀಡಿಯಾದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು
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