NARCL: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಲಿ ಹಣದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ NARCL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ NARCL ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ZEE ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಬಯಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಝೀ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪಬಿ NARCL (National Asset Reconstruction Company Limited) ಸುಮಾರು 2,172 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 579 ಕೋಟಿ ರೂ. ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
Zee ಮೀಡಿಯಾದಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು!
ಝೀ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಗ್ಸನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ NARCL ಹಾಗೂ IDRCL ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 2,172 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ NARCL ಮಾತ್ರ 100 ಶೇ. ಮತಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ NARCL ಮೇಲಿತ್ತು.
NARCL ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ₹579.24 ಕೋಟಿಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹550 ಕೋಟಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ₹29.24 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಸಾನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾಲವನ್ನು ನಂತರ ತೀರಿಸದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು 'ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು NARCL/IDRCL ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ, NARCL ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಾಲಗಾರವಾಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ. ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಾಕಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ 2,172 ಕೋಟಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂತಿ ಸೆಟಲ್ ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 579 ಕೋಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1,593 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 1593 ಕೋಟಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ"ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮೂಡಿದೆ.
NARCLನಂತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣ!
ಹೌದು, ಈ NARCL ನಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ Hyatt Regency Delhiಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ, ಆರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲವಿತ್ತು. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಜಪ್ತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತ ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡ, NARCLನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ NARCLಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 9 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯರ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿಗಾರರ ಸ್ವತಃ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ NARCL ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ NARCLನ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು Ministry of Finance ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.