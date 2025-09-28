ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ..

nps new changes 2025: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಹು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇದು 75 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಟೈಯರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ NPS ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಹು ಯೋಜನೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ MSF ಅನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ MSF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 40 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಾಶನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು!
ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಗಮನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿರ್ಗಮನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
NPS ಗೆ ಸೇರಲು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು 65 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 85 ವರ್ಷಗಳು. ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 25 ಪ್ರತಿಶತ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಈಗ 3 ಪಟ್ಟು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, NPS ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು NPS ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 100% ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ 80% ಒಟ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 20% ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.