ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 125 CC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ಬಯಸುವವರಿಗೆ, Keeway SR 125 ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Keeway SR 125: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಯುವಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಇಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 125 CC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ Keeway SR 125 ಮಾದರಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ Keeway ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದೀಶ್ವರ್ ಆಟೋ ರೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಮಾದರಿಯು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲುಕ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿ ರೆಡ್, ಕ್ಲಾಸಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, Keeway SR 125 ಬೈಕ್ 125 CC ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 9.7 Hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.2 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಗರಿಷ್ಠ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಮುಂತಾದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶೈನ್ 125 ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಹಂತದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 17 ಇಂಚಿನ ವೈರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಚಕ್ರಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು 300 MM ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಬೈಕ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ರಗ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, Keeway SR 125 ಬೈಕ್ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 125 CC ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.