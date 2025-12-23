English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ನಿಷೇಧ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ನಿಷೇಧ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

Nepal India currency agreement: ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:33 AM IST
  • ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ
  • ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು 200 ಮತ್ತು 500 ರೂ.ಗಳ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ

Trending Photos

ಈ 6 ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತವೆ!
camera icon5
6 plants are favorite of snakes
ಈ 6 ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತವೆ!
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶ್‌ಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ..!
camera icon5
Yash radhika pandit love story
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶ್‌ಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ..!
ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್...!
camera icon5
Krishnappa Gowtham
ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್...!
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ.. ನೆಟ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!
camera icon5
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ.. ನೆಟ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!
200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ನಿಷೇಧ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

Nepal Indian rupees: ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು 200 ಮತ್ತು 500 ರೂ.ಗಳ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೇಪಾಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರ ಜಗದೀಶ್ ಕರೇಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ರಮದ ನಂತರ, ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, 100 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ (ರೂ. 200, ರೂ. 500, ರೂ. 2000) ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌! RBIನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆಯೇ ಕಾರಣ..

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ಗಡಿ ನೀತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆರ್‌ಬಿಐ 'ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2015' (ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2015) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು 200 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವೂ ತನ್ನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು: 
ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಣದ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ 25,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ನವೆಂಬರ್ 9, 2016 ರ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ರೂ.200 ಮತ್ತು ರೂ.500 ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌! RBIನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆಯೇ ಕಾರಣ..

ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 100 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೇಪಾಳದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ (50 ಮಿಲಿಯನ್) ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ಇವು ಇನ್ನೂ ವಿನಿಮಯವಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳವು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 25,000 ರೂ. ಮಿತಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

india Nepal distanceNepal currencyNepal Indian rupees500 Rupees Notes200 rupees notes

Trending News