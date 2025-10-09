English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..! ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Net Worth Calculation: ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ–ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬರುವ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:57 AM IST
  • ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಬದಲಾದಂತೆ, ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ರಕ್ಷಕ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..! ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Net Worth Calculation: ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಖರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.

ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೊತ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ, ಷೇರು, ಮನೆ, ಕಾರು, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ, ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕಾರು ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ.

ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಖರ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ! ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ರಕ್ಷಕ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಮಾಸವೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹1-2 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹20,000 ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹50 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಬದಲಾದಂತೆ, ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಪರ್‌..

ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
 

