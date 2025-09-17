English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ : ಇಂದಿಗೂ ಮೋದಿ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಇಲ್ಲ! ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ?

ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 17, 2025, 10:14 AM IST
  • ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ.
  • ಮೋದಿ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕ
  • ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ

ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ : ಇಂದಿಗೂ ಮೋದಿ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಇಲ್ಲ! ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ?

ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆ.  ದೇಶ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. 

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಎಂದಾದರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಕೂಡಾ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗುವುದನ್ನು  ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ  ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ : ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 9 ಯೋಜನೆಗಳಿವು ! ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಗುರಿ

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಷ್ಟು.

ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿಯಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.  7 ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ, ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.  ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವೂ ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ.  ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ 84,40,870 ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನಿಂದ 3,33,179 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ : 8th Pay Commission: 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಳಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ :
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಟ್ಟು ಚರಾಸ್ತಿ 3 ಕೋಟಿ 2 ಲಕ್ಷ 6 ಸಾವಿರ 889 ರೂ. ಅವರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಉಳಿತಾಯ) ಖಾತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 73,304 ರೂ. ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 7000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು FDR ನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ 85 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ 338 ರೂ. ಮತ್ತು NSC ನಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ 12 ಸಾವಿರ 398 ರೂ. ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು  ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

