Personal Loan ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ...!

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.ಈ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು:
ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದು:
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಮುಖ್ಯ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ:
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು:
ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ:
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದ ಪಾವತಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.